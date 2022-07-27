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Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

00:01
  • среда
  • 27 июля 2022

Для Близнецов настал удачный день для покупки бытовой техники, Дев же ожидает удача в финансовых делах

Овны

На редкость удачный день для того, чтобы искать нестандартные решения и новые идеи для творчества. Креативный подход поможет даже в быту и скучных делах.

Тельцы

Не всегда что-то глобальное и значимое делает нас счастливыми. Домашние дела типа кулинарии, уборки, заботы о растениях погрузят вас в приятную нирвану.

Близнецы

Новые приложения или технические новинки принесут вам положительные эмоции. Сегодня хорошо покупать бытовую технику или гаджеты, о которых вы раньше и не знали.

Раки

Для вас лучшей стратегией остается отказ от соблазнительных предложений. Звезды испытывают вас на порядочность, пройдите это испытание с честью.

Львы

Меркурий в вашем знаке задействует Хирон в Овне, что дает простор вашей фантазии. Вы сможете с кем-то договориться или решить вопрос нетрадиционным способом.

Девы

Вас ждет удача в финансовых делах, которые связаны с закрытыми группами или другими секретными обстоятельствами. Действуйте осторожно и не спешите.

Весы

Если вы поссорились с любимым человеком, вас помирят общие друзья. Через них, кстати, одинокие представители знака могут познакомиться с кем-то весьма интересным.

Скорпионы

На работе у вас наступит затишье, и вы вздохнете с облегчением. Возможны и другие перемены в офисе, которые сделают ваше пребывание там комфортнее.

Стрельцы

Если вы еще не были в отпуске, срочно займитесь поиском вариантов для отдыха. Вам повезет с билетами, а руководство легко отпустит с работы.

Козероги

Нестандартный подход спасет ваши попытки купить или продать недвижимость. Может быть вам рассмотреть покупку жилья с торгов или превратить свою квартиру в офис?

Водолеи

Если вам нужно заинтересовать кого-то своим письмом или сообщением, будьте оригинальны. Начните не так, как делаете обычно. Или воспользуйтесь чужим успешным кейсом.

Рыбы

Вам сегодня может повезти в финансовых делах, о которых вы только что узнали – сработает эффект новичка. Разумеется, рисковать большими суммами не следует!

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