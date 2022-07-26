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Лавров подтвердил готовность России продавать нефть любой стране

15:20
  • вторник
  • 26 июля 2022

Москва не видит этому препятствий

Россия готова продавать нефть любому заинтересованному в таких поставках государству. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Дипломат подчеркнул, что если интерес к приобретению у Москвы нефти выразит любое государство, "никаких препятствий для этого нет: будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна".

Наряду с этим Россия помогает другим странам развивать свою собственную отрасль по переработке углеводородов, производству нефтепродуктов, использованию газа в промышленности.

Комментируя сотрудничество в энергетике, Лавров отметил, что "такие дискуссии намечены и будут углубляться и с друзьями из Уганды", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что из-за западных санкций, в том числе в отношении поставок российских энергоносителей, "цены на нефть взлетят до небес".

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