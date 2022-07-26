ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В школах России начнут учить финансовой грамотности

15:08
  • вторник
  • 26 июля 2022

ЦБ разработал более 70 сценариев уроков

Центробанк сообщил о разработке более 70 сценариев уроков, которые позволят "встроить" финансовые знания в основные предметы: математику, обществознание и окружающий мир.

Собянин: в Москве вырос уровень финансовой грамотности
ЦБ выявил более двух тысяч финансовых пирамид за полгода

"Эти сценарии публикуются на образовательной платформе Минпросвещения России "Моя школа" - ресурсе для методической поддержки учителей и обеспечения учеников из разных регионов страны цифровыми обучающими материалами", - добавили в ЦБ (цитата по ТАСС).

Уточняется, что в сценариях содержатся в том числе вопросы для обсуждения и жизненные ситуации.

"Например, на уроках обществознания предлагается рассмотреть варианты страхования и банковских вкладов. На математике можно рассчитать налоги и составить личный финансовый план", - объяснили представители регулятора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Урок в школе
Урок в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.