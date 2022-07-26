В школах России начнут учить финансовой грамотности

ЦБ разработал более 70 сценариев уроков

Центробанк сообщил о разработке более 70 сценариев уроков, которые позволят "встроить" финансовые знания в основные предметы: математику, обществознание и окружающий мир.

"Эти сценарии публикуются на образовательной платформе Минпросвещения России "Моя школа" - ресурсе для методической поддержки учителей и обеспечения учеников из разных регионов страны цифровыми обучающими материалами", - добавили в ЦБ (цитата по ТАСС).

Уточняется, что в сценариях содержатся в том числе вопросы для обсуждения и жизненные ситуации.

"Например, на уроках обществознания предлагается рассмотреть варианты страхования и банковских вкладов. На математике можно рассчитать налоги и составить личный финансовый план", - объяснили представители регулятора.

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