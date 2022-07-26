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МЧС предупредило москвичей о граде с сильным ветром

15:10
  • вторник
  • 26 июля 2022

Непогода обрушится на столицу в ближайшие часы

Жителям столицы в ближайшие часы придется искать укрытие. По данным МЧС, в Москве ожидается град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часов с сохранением до конца суток 26 июля местами по городу Москве ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Спасатели напомнили о необходимости обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам надо снизить скорость и увеличить дистанцию. Парковать машины возле деревьев не рекомендуется, это опасно.

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