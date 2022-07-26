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Жена Шредера раскрыла цель его приезда в Москву

15:21
  • вторник
  • 26 июля 2022

Уже сегодня он планирует покинуть российскую столицу

Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера объяснила его приезд в Москву.

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"Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве", - сказала она в разговоре с изданием Spiegel.

По данным газеты, Шрёдер прибыл в Москву через Баку в воскресенье, а уехать должен сегодня. Предполагается, что главной темой для обсуждения являются поставки газа по "Северному потоку".

Ранее бывший канцлер заявил, что не намерен отказываться от возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

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