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Совет ЕС вновь продлил секторальные санкции против России

15:40
  • вторник
  • 26 июля 2022

С 2014 года рестрикции продлевают регулярно

Евросоюз в очередной раз утвердил продление антироссийских санкций. Ограничительные меры впервые были введены в 2014 году в связи с присоединением к России Крыма.
Британия ввела санкции против глав регионов России

После 2014 года санкции продлеваются каждые шесть месяцев.

После начала Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса в феврале 2022 года европейские рестрикции в отношении России неоднократно были существенно расширены, сообщает РБК.

21 июля Евросоюз ввел очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Брюссель включил в седьмой пакет санкций Сбербанк, фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Под новые антироссийские санкции Брюсселя попали ряд физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

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