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Цены на газ в Европе превысили $2000 за тысячу кубов

18:13
  • вторник
  • 26 июля 2022

В ЕС договорились о добровольном снижении потребления природного газа

Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые с начала марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров. Резким скачком рынок отреагировал на соглашение, достигнутое в Брюсселе. Министры энергетики стран ЕС договорились о добровольном снижении потребления природного газа на 15 процентов уже с 1 августа и до конца марта следующего года. Правда, в некоторых европейских столицах поспешили уточнить, что согласны только на 7 процентов.

Подробнее – в репортаже Ольги Оксенич

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