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Собянин открыл реконструированный павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке

18:14
  • вторник
  • 26 июля 2022

Там созданы условия для круглогодичного содержания ластоногих

Во вторник в Московском зоопарке открылся новый павильон. На площади 6 тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания ластоногих, сообщает "ТВ Центр".

Моржи и сивучи, тюлени и северные котики будут обитать сразу в пяти бассейнах. Условиях в них максимально приближены к природной среде - с чашами разной глубины и морской водой. Также их оснастили системами терморегуляции и искусственными волнами.

Бассейный комплекс занимает большую часть. Остальные помещения технические - кормокухня и галерея. Скоро в павильоне начнёт работу и образовательный центр. Сегодня новый дом для ластоногих млекопитающих осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообщался с посетителями и покормил животных.

"Павильон для ластоногих - такое утилитарное название. Но, на самом деле, это большие бассейны с морской водой, которые обеспечивают условия, максимально приближенные к естественной среде обитания уникальных зверей: морских котиков, моржей и других. Сегодня здесь их всего 16, будет больше 30, уже надеюсь, до конца года", - сообщил Собянин.

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