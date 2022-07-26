В ЕС заявили, что могут менять санкции против России

Речь о рынке продовольствия и удобрений

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью агентству EFE, что Евросоюз не исключает возможности внесения частичных изменений в санкции против России.

Он уточнил, что некоторые экономические субъекты на фоне санкций "реагируют чрезмерно".

"Имея возможность делать то, что не запрещено, они не делают этого", - сказал также Боррель.

По его словам, "если есть какое-то явление, которое влияет на этот российский экспорт, конечно, мы его изучим и устраним".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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