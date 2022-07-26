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АПЛ "Вепрь" прибыла на Балтику

15:44
  • вторник
  • 26 июля 2022

За переходом субмарины внимательно следили британские ВМС

В Кронштадт прибыла атомная подводная лодка Северного флота К-157 "Вепрь". АПЛ проекта 971 "Щука-Б" примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота.

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 "Атомная подводная лодка "Вепрь" прибыла в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде и только что встала на бочки. Экипаж субмарины успешно выполнил задачу межфлотского перехода с Севера на Балтику", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Санкт-Петербурга.

У берегов Норвегии в Северном море АПЛ Северного флота К-560 "Северодвинск" и К-157 "Вепрь", которые направлялись в Санкт-Петербург для участия в параде, отслеживал и сопровождал противолодочный фрегат типа 23 "Портленд" ВМС Великобритании. "Вепрь" отличается от предыдущих подводных лодок проекта 971 увеличенной длиной и модернизированным оборудованием, вооружен крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ".

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