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Брюссель раскрыл изменения в плане сокращения потребления газа

15:58
  • вторник
  • 26 июля 2022

Некоторые страны освободят от ограничений

Определенные государства Евросоюза, в частности те, у которых нет связи с газовыми системами соседей по ЕС, не будут выполнять обязательные цели по снижению спроса. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в Совете ЕС.
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Такое решение принято с учетом того, что такие страны "не смогут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в пользу других государств.

Кроме того, члены ЕС, чьи электросети не синхронизированы с Европейской электроэнергетической системой и в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии, также освобождены от ограничений, чтобы избежать риска кризиса электроснабжения.

Конкретные государства в Брюсселе пока не назвали, сообщает РИА Новости.

20 июля Еврокомиссия предложила новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ. Мероприятия, изложенные в документе, направлены на то, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до весны 2023 года.

Однако несколько членов ЕС выразили недовольство планом Брюсселя. В их числе — Греция, Испания, Италия и Португалия. После этого появились сообщения, что Еврокомиссия готова скорректировать свои предложения.

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