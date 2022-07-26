Представлена основная программа Венецианского кинофестиваля

Смотр пройдет с 31 августа по 10 сентября

С 31 августа по 10 сентября пройдет 79-й Международный Венецианский кинофестиваль. В основную программу вошли 23 картины.

Это в том числе "Белый шум" Ноа Баумбака, "Блондинка" Эндрю Доминика, "Банши Инишира" Мартина МакДоны, "Кости и прочее" Луки Гуаданьино, "Тар" Тодда Филдома и "Сын" Флориана Зеллера.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Президентом международного жюри Венецианского кинофестиваля в 2022 году стала обладательница "Оскара" Джулианна Мур. Также в жюри вошли режиссер Мариано Кон, режиссер Леонардо Ди Костанцо, режиссер Одри Диван, актриса Лейла Хатами, писатель Кадзуо Исигуро и режиссер Родриго Сорогойен.

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