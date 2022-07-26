В Херсонской области начали восстанавливать два моста

Антоновский и Дарьевский

Как сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, попавшие на прошлой неделе под обстрелы украинских войск Антоновский и Дарьевский мосты восстанавливаются.

"Ведутся инженерные работы. На мостах ограничено движение для грузового транспорта. Перемещаться может только транспорт массой до пяти тонн. По мосту едут исключительно пассажирский и гражданский транспорт", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область.

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