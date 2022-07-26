Путин и Эрдоган встретятся в Сочи

Произойдет это уже в августе

В Сочи 5 августа проведут переговоры президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

До этого администрация турецкого президента сообщила, что Эрдоган планирует 5 августа прибыть в Сочи с однодневным визитом.

Согласно сообщению Анкары, обсудить на переговорах планируется двусторонние и региональные вопросы.

В предыдущий раз Эрдоган и Путин встречались на полях саммита астанинской "тройки" 19 июля в Тегеране.

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