ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи

16:39
  • вторник
  • 26 июля 2022

Произойдет это уже в августе

В Сочи 5 августа проведут переговоры президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

New York Times: Эрдоган стал головной болью для Байдена
Турция допустила возобновление переговоров Москвы и Киева благодаря зерновой сделке

До этого администрация турецкого президента сообщила, что Эрдоган планирует 5 августа прибыть в Сочи с однодневным визитом.

Согласно сообщению Анкары, обсудить на переговорах планируется двусторонние и региональные вопросы.

В предыдущий раз Эрдоган и Путин встречались на полях саммита астанинской "тройки" 19 июля в Тегеране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.