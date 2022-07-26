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Плату за проезд по МСД не будут взимать с жителей Москвы и области

16:58
  • вторник
  • 26 июля 2022

Московский скоростной диаметр разгрузит Садовое кольцо, ТТК и МКАД

Транзитное движение грузовиков без пропусков по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет полностью запрещено. При этом автовладельцы столичного региона смогут пользоваться МСД бесплатно. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

"Начиная c 1 января 2023 года транзитный проезд по МСД будет осуществляться на платной основе, за исключением автотранспорта, принадлежащего жителям Москвы и Московской области", - отмечается в сообщении. Для транзита автомобилистам рекомендуют, как и прежде, использовать ЦКАД.

В пресс-службе также сообщили, что Московский скоростной диаметр значительно разгрузит Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо (ТТК), а также МКАД. Нагрузка на эти магистрали снизится на треть.

Отмечается, что Московский скоростной диаметр имеет протяженность в 68 километров. Он соединит крупнейшие вылетные магистрали столицы.

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