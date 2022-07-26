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Власти предложили упростить получение социальных услуг

17:00
  • вторник
  • 26 июля 2022

С помощью портала Госуслуг

В Министерстве труда и социальной защиты предложили упростить получение социальных услуг в России с помощью портала Госуслуг.

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"Организации, предоставляющие социальные услуги в рамках НСУ (поликлиники, пригородные железнодорожные кассы), смогут получить выписку, подтверждающую право гражданина на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), через госуслуги", - приводит сообщение РИА "Новости".

Уточняется, что рецепты на льготные лекарства и льготные проездные на электрички будут выдаваться организациями при предъявлении электронной выписки без сбора справок.

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