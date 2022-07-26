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Составлен рейтинг самых продаваемых внедорожников в России

17:21
  • вторник
  • 26 июля 2022

В топ-5 - трое "японцев"

По итогам первого полугодия 2022-го в России топ-10 автомобилей, оборудованных системой полного привода, возглавила Lada Niva, сообщили эксперты агентства "Автостат".

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Совокупные продажи моделей Travel и Legend составили за указанный период 13816 единиц.

На втором месте расположился французский кроссовер Renault Duster (11183), на третьем - японский Toyota RAV4 (7825).

Также в первой пятерке - Mazda CX-5 (4309) и Mitsubishi Outlander (3891).

Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что новая стоимость Lada Niva Legend в обновленной комплектации составила 796,5 тысячи рублей (647,6 тысячи по госпрограмме льготного кредитования).

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