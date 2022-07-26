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Минобороны проведет стратегические учения "Восток-2022"

17:49
  • вторник
  • 26 июля 2022

В конце августа - начале сентября

Министерство обороны сообщило о новых учениях Вооруженных сил России.

"В период с 30 августа по 5 сентября 2022 года с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", - приводит сообщение РИА "Новости".

Отрабатываться будет применение сил при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что к проведению специальной военной операции на Украине привлечена только часть ВС России, численность группировки достаточна для выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим.

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