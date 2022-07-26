Макрона обеспокоило российское присутствие в Африке

Это присутствие французский лидер назвал "гибридным"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции о "гибридном присутствии" России в Африка.

"Это новая форма, которую я бы не назвал сотрудничеством, а скорее пособничеством с ослабевшими политическими властями. Это вызывает обеспокоенность, и в первую очередь - обеспокоенность для африканского континента", - сказал французский лидер (цитата по РИА "Новости").

Ранее Макрон заявил, что его страна готовится к длительному конфликту на Украине.

"Лето и начало осени будут тяжелыми. Мы хотим остановить войну, не ввязываясь в нее. Мы не хотим новую мировую войну", - уточнил он.

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