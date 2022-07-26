Бывший вице-президент США рассказал о слабости Америки

Майк Пенс раскрыл, что ободряет Россию и Китай

Американская валюта теряет ценность, а энергонезависимость США растрачена. Об этом заявил бывший вице-президент Майк Пенс, комментируя экономическую ситуацию в стране.

"Правительство социалистов довело нашу великую и растущую экономику до резкой остановки", - приводит РИА Новости слова Пенса. По его словам, "управляющие элиты в Вашингтоне никогда не были так далеки от ценностей США".

Пенс также высказал мнение, что Россию и Китай ободряет слабость Америки.

Ранее обозреватель издания New York Post рассказал, что лидеры России и Китая фактически контролируют внешнюю политику США. При этом американский президент Джо Байден боится того, как Владимир Путин может отреагировать на санкции со стороны Запада.

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