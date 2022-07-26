Названа высота орбиты будущей российской космической станции

Россия выходит из проекта МКС после 2024 года

Генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил в интервью журналу "Русский космос", что высота орбиты перспективной российской космической станции составит от 334 до 372 километров.

Работа на такой орбите даст возможность обозревать не только всю территорию России, но и оба полюса Земли оптическими, инфракрасными, ультрафиолетовыми и другими детекторами, а также радиолокационными средствами, уточнил он.

Ранее было подтверждено, что Россия выходит из проекта МКС после 2024 года. Национальную станцию предлагается сделать посещаемой, а не постоянно обитаемой.

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