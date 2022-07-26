Bellingcat и The Insider признаны нежелательными организациями

Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России
Министерство юстиции России обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
В него попали британская Bellingcat Ltd., нидерландская Stichting Bellingcat, латвийский The Insider и чешский "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute).
The Insider и Stichting Bellingcat ранее были признаны СМИ-иноагентами.
Как определила Генпрокуратура, деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"