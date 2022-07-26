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Bellingcat и The Insider признаны нежелательными организациями

18:48
  • вторник
  • 26 июля 2022

Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России

Министерство юстиции России обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

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В него попали британская Bellingcat Ltd., нидерландская Stichting Bellingcat, латвийский The Insider и чешский "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute).

The Insider и Stichting Bellingcat ранее были признаны СМИ-иноагентами.

Как определила Генпрокуратура, деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

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