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Бойцы народной милиции ЛНР перемалывают позиции боевиков

22:12
  • вторник
  • 26 июля 2022

Силы ЛНР помогают в освобождении территории ДНР

В Брянской области сообщили о гибели одного из четырех пострадавших в результате утренней атаки дрона ВСУ на пункт пропуска "Троебортное". Гражданские объекты стали целями Киева и в Херсоне. За сутки ПВО там дважды отразили ракетные атаки. В Донецке днём под ударами оказалась психиатрическая больница. Большинство обстрелов по жилым кварталам ведётся с позиций националистов в районе Авдеевки. Наши войска совместно с подразделениями народной милиции республик Донбасса развивают наступление на этом направлении.
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Артиллерия союзных сил гремит под Соледаром, не умолкая. Расход на каждой огневой позиции - до 150 снарядов в день. Российские подразделения и бойцы народных республик сейчас ведут наступление в направлении Северска и Соледара. Наземным силам помогает работать артиллерия. Гаубица "Гиацинт Б" калибром 152 миллиметра. Орудие грозное. При помощи него бойцы народной милиции ЛНР перемалывают позиции боевиков. 

Поражение целей ведется при помощи беспилотника. Удары наносятся по укреплениям националистов и замаскированной технике. Противник несёт потери. Кроме того, артиллерия ЛНР накрывает дорогу, ведущую к Соледару от Северска, откуда сейчас частично выходит группировка ВСУ.

Отваге бойцов второго корпуса ЛНР можно только позавидовать. Во время съемок по нашим позициям начала пристреливаться украинская артиллерия. Но услышав звуки близких разрывов, военные не отошли от орудия. 

Второй корпус ЛНР ведёт бои от Северска до Светлодарска, помогая в освобождении территории ДНР. В том числе это их усилиями удалось вытеснить националистов с Углегорской ТЭС. Сегодня о том, что наши силы контролируют станцию, объявлено официально. Бои идут уже на подступах к Соледару. Да и Артёмовск, который на Украине переименовали в Бахмут, после взятия ТЭС стал намного ближе. Фронт двигается. Этому активно способствуют российские военные.

На кадрах - работа ударных вертолётов Ка-52. Ударом с воздуха уничтожен еще один пункт временной дислокации "Иностранного легиона". В районе Константиновки - к северу от Донецка - ликвидированы около 40 зарубежных наемников, большинство из которых поляки.

Боевики со своей стороны наносят удары по освобождённым населенным пунктам. Осколочные ранения – самый распространенный диагноз, с которым поступают пациенты в больницу в Харьковской области. Людей спасают российские военные врачи.

Снова под обстрелом Донецк и его пригороды. ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня по психиатрической больнице в столице ДНР. Два человека получили ранения. Одна из главных целей народной милиции сейчас - отодвинуть ВСУ из Авдеевки. На этом участке фронта нарастает интенсивность работы артиллерии. Бойцы 1-го корпуса ДНР постепенно взламывают хорошо укрепленные позиции ВСУ. За сутки удалось подавить две огневые точки противника, уничтожить установку РСЗО "Ураган", две машины "Града" и более 20 националистов.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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