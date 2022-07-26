Собянин: Москва уделяет большое внимание развитию зоопарка для комфорта его обитателей и гостей

Мэр открыл реконструированный павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке

Во вторник в Московском зоопарке открылся новый павильон. На площади 6 тысяч квадратных метров есть всё для круглогодичного содержания ластоногих. Моржи и сивучи, тюлени и северные котики будут обитать сразу в пяти бассейнах. Условия в них максимально приближены к природной среде - чаши бассейнов разной глубины и наполнены морской водой. Сегодня новый дом для ластоногих млекопитающих осмотрел мэр Москвы.

Скалистый берег и моря северных широт в миниатюре – у ластоногих обитателей в Московском зоопарке появился новый павильон с бассейнами. Его обживают тюлени, морские котики и моржи.

Грозным рыком заявляет о себе сивуч - северный морской лев, чтобы было понятно, кто здесь хозяин. Мощное и грациозное животное удивляет посетителей.

За обитателями северных морей можно будет наблюдать на разных уровнях, в том числе на глубине – в новом комплексе целая галерея из окон в подводный мир. По ту сторону стекла тоже проявляют любопытство.

Всего здесь пять бассейнов – в двух больших, глубиной больше 7 метров, живут самые крупные ластоногие - моржи и сивучи. А остальные - для морских котиков, серых тюленей и морского зайца. Этого арктического крепыша ассоциируют с длинноухим не по внешности, а по поведению - он очень пугливый и осторожный. Но киперам удалось завоевать его доверие.

Общая площадь павильона – почти 6 тысяч квадратных метров, здесь построены дополнительные удобные помещения для киперов и ветеринаров. А для редких морских обитателей условия максимально приближены к природным - в бассейнах прохладная соленая вода и есть искусственные волны.

"Мы достаточно долго подступались к этому проекту, проводили консультации с научными работниками, экспертами. Нужно было создать уникальный состав воды, технологию ее очистки, биологических добавок, чтобы она полностью соответствовала требованиям, предъявляемым к животным. Сегодня это не просто чаши для показа животных – это, по сути, центр реабилитации для животных, которые поступают из других городов России", - рассказал Сергей Собянин.

Многие животные - с непростой историей. Здесь есть бывшие цирковые артисты на пенсии и спасенные узники "китовой тюрьмы". А этот самец приехал из сафари-парка - там не было условий для его содержания. Ластоногим потребовалось время, чтобы освоиться.

"Они даже не знали, как себя вести в таких больших вольерах. Они не знали, как нырять и ориентироваться в таком большом пространстве. Сейчас они уже освоились - знают, где стенка, где киперы выходят. Где искусственная волна - ныряют, всплывают", - рассказал заместитель гендиректора по зоологической работе Московского зоопарка Алексей Суслов.

Моржи басом торопят подачу обеда. В рационе ластоногих - килограммы рыбы, моллюсков и кальмаров. Моржиху Чопу покормил Сергей Собянин.

Пока здесь живут 16 животных, планируется, что до конца года их будет больше 30. Сейчас в Московском зоопарке - новый этап развития. И вместе с водным комплексом для ластоногих завершены сразу несколько крупных проектов. Это новый входной павильон около метро "Баррикадная" с билетными кассами, зоной отдыха на диванах и зоологической библиотекой. А еще в два с лишним раза стал шире пешеходный мост через Большую Грузинскую. Теперь это просторная девятиметровая подвесная улица, которая соединяет старую и новую территории зоопарка.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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