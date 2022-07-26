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Мощные ливни прокатились по российским регионам

22:38
  • вторник
  • 26 июля 2022

Последствия стихии устраняют

Капризы погоды вторые сутки подряд испытывают на прочность жителей столицы. Во вторник на мегаполис обрушилась гроза, местами выпал град. Штормовой ветер едва не сбивал людей с ног. Стихия бушевала и в других регионах. На побережье Кубани - смерчи. После мощного ливня Геленджик превратился в Венецию. Похожую картину можно было наблюдать в Саратовской области. А в Забайкалье сильные дожди спровоцировали резкий подъём реки Чита. В зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов.

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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