Мощные ливни прокатились по российским регионам

Последствия стихии устраняют

Капризы погоды вторые сутки подряд испытывают на прочность жителей столицы. Во вторник на мегаполис обрушилась гроза, местами выпал град. Штормовой ветер едва не сбивал людей с ног. Стихия бушевала и в других регионах. На побережье Кубани - смерчи. После мощного ливня Геленджик превратился в Венецию. Похожую картину можно было наблюдать в Саратовской области. А в Забайкалье сильные дожди спровоцировали резкий подъём реки Чита. В зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов.

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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