Мишустин обсудил развитие атомной отрасли

Премьер провел стратегическую сессию

Атомная индустрия вносит существенный вклад в общий энергобаланс страны. Её доля составляет порядка 20%, а в европейской части – вдвое выше. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на очередной стратегической сессии. В этот раз в условиях западных санкций обсуждали сферу энергетики и раскрытие отраслевого потенциала.

На мировом рынке Россия занимает лидирующие позиции в строительстве АЭС и производстве продукции ядерного топливного цикла. Сейчас за границей мы строим более двух десятков энергоблоков. Ещё примерно столько же – в проекте. По мнению премьера, для повышения технологического суверенитета необходимо продвигать продукцию этой отрасли - от софта до больших узлов и агрегатов.

Также на сессии обсудили развитие транспортной инфраструктуры и переориентацию экспорта. Как отметил премьер, с дружественными странами необходимо сохранить торговые связи на прежних площадках. Кроме того, речь шла о строительство новых и расширении уже действующих газо- и нефтепроводов.

"Прежде всего, надо укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, расширить газификацию регионов. Всё больше российских семей должны получать надёжный и относительно недорогой источник тепла и энергии. Это позволит сделать жизнь людей более комфортной и позитивно скажется на деятельности местного бизнеса", - отметил Мишустин.

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