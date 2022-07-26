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Трое российских пограничников погибли в ДТП в Киргизии

19:17
  • вторник
  • 26 июля 2022

Инцидент произошел в ночь на 26 июля

На юге Киргизии в ДТП погибли трое российских пограничников, передает РИА "Новости".

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Инцидент произошел в ночь на 26 июля. Водитель внедорожника Hyundai Santa Fe не справился с управлением и на большой скорости врезался в рекламный щит.

Погибшие россияне - 1976, 1982 и 1986 годов рождения.

"Погибшие были военнослужащими Пограничных войск Российской Федерации", - уточнил представитель российского генконсульства.

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