Как минимум - на пять лет

Министерство иностранных дел Эстонии ввело пятилетний запрет на въезд в страну для российской группы "Руки вверх", сообщает РИА "Новости".

Эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу заявил, что действия Россия на Украине "совершенно неприемлемы".

"Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх" является единственно правильным", - добавил Рейнсалу.

По его словам, Эстония "непоколебимо поддерживает Украину".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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