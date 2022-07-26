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В Эстонии запретили "Руки вверх"

19:38
  • вторник
  • 26 июля 2022

Как минимум - на пять лет

Министерство иностранных дел Эстонии ввело пятилетний запрет на въезд в страну для российской группы "Руки вверх", сообщает РИА "Новости".

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Эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу заявил, что действия Россия на Украине "совершенно неприемлемы".

"Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх" является единственно правильным", - добавил Рейнсалу.

По его словам, Эстония "непоколебимо поддерживает Украину".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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