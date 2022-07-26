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Абрамченко: в России есть технологии для импортозамещения упаковки

19:48
  • вторник
  • 26 июля 2022

Некоторым компаниям приходится уходить ввиду незаконной ограничительной политики западных стран

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные материалы.
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"Беспрецедентное и бездумное санкционное давление, с которым столкнулась наша страна, оказывается и на зарубежные компании. Поверьте, они не хотят уходить с российского рынка. Но ввиду незаконной ограничительной политики западных стран, некоторым компаниям приходится уходить или передавать бизнес российскому менеджменту. Так и случилось с производителем упаковки", - написала заместитель председателя правительства в Telegram.

По ее словам, сельхозпроизводители и переработчики России будут обеспечены упаковкой в полном объеме.

"Я уже рассказывала о запуске эксперимента по производству экологичной упаковки для продуктов питания, и он завершен успешно. Мы готовы обеспечить рынок своей пищевой упаковкой" - заключила Абрамченко.

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