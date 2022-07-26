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Байден завершил курс лечения от ковида

20:21
  • вторник
  • 26 июля 2022

Президент США при этом все еще остается на карантине

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения от коронавирусной инфекцией препаратом Paxlovid.

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Уточняется, что американский лидер остается на карантине, при этом симптомы заболевания у него почти полностью исчезли. Его температура, давление, а также частота пульса и дыхания в норме.

Также сообщается, что Байдену разрешено возобновить физические упражнения.

Президент США сдал положительный тест на COVID-19 21 июля. После этого он перешел на дистанционную работу.

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