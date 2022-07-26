В Германии сочли одобрение "СП-2" капитуляцией Европы

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года

Министр экономики Германии Роберт Хабек высказался по поводу возможности запуска газопровода "Северный поток - 2".

"Одобрение "Северного потока - 2" вновь усилило бы зависимость от российского газа - это прямо противоположно тому, что мы делали последние полгода. И конечно, это также означало бы капитуляцию со всеми санкционными мерами, которые мы приняли", - цитирует политика Handelsblatt.

В феврале правительство Германии по политическим мотивам приостановило сертификацию "Северного потока - 2".

Строительство полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

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