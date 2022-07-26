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"Билайн" прокомментировал информацию об утечке данных клиентов

21:17
  • вторник
  • 26 июля 2022

О сливе ранее сообщили в Telegram-каналах

Как сообщила пресс-служба оператора "Билайн" в Telegram, информация об утечке персональных данных абонентов не соответствует действительности.

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"Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация об утечке данных абонентов домашнего интернета "Билайн". Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Опубликованная информация датирована 2015 годом, добавили в компании.

"Иными словами, никакой новой информации о наших клиентах там нет", - уточнили в пресс-службе.

В "Билайне" также заверили, что с 2015 года предприняли дополнительные меры для защиты данных абонентов.

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