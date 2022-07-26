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Боевики разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах Семеновки

21:50
  • вторник
  • 26 июля 2022

Жителей удерживают в своих домах

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник вечером, что неонацисты разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах донецкой Семеновки, откуда ведут обстрел позиций ВС России и формирований ДНР.

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"При этом жителей удерживают в своих домах, фактически прикрываясь ими как живым щитом", - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что российские саперы обезвредили в Донбассе более 139 тысяч взрывоопасных предметов.

В ДНР, Запорожскую и Харьковскую области за сутки передано почти 300 тонн гуманитарной помощи. За этот же период более 30 обращений с просьбами об эвакуации с Украины поступило в Россию.

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