Боевики заняли само здание

В Министерстве Обороны России рассказали о новых преступлениях киевского режима против мирного населения Украины.

В Дружковке они заняли территорию лицея, подходы к нему заминировали, жителей окрестных домов, как водится у украинских радикалов, не предупредили. Также боевики обустроили опорный пункт в Доме Культуры в городе Зализное. В помещении разместили арсенал с вооружением. В Артёмовске неонацисты оборудовали огневые точки и места хранения боеприпасов прямо в многоэтажках, а жителей фактически взяли в заложники - их используют в качестве "живого щита" и не выпускают из квартир. И это еще не всё.

"В Семёновке боевики украинских вооружённых формирований в жилых кварталах оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооружённых Сил и формирований Донецкой Народной Республики. При этом жителей удерживают в своих домах, фактически прикрываясь ими как "живым щитом". Националисты, чувствуя свою полную безнаказанность, под угрозой применения оружия якобы для нужд территориальной обороны изымают у людей ценное имущество и продукты питания. Граждане, оказывающие любое сопротивление, обвиняются в пророссийских взглядах и подвергаются физическому насилию", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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