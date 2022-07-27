Минобороны показало работу "Смерчей" по позициям украинских радикалов

Дальность работы РСЗО - более 40 километров

Министерство обороны опубликовало кадры работы РСЗО "Смерч". Дальность поражения объектов противника у этих реактивных систем залпового огня - более 40 километров.

Для корректировки огня и разведки вражеских целей наши военные используют новейшие беспилотники. После уничтожения командных пунктов и центров снабжения украинских неонацистов артиллеристы оперативно передислоцируются. Места дозаправки и пополнения боезапаса меняют несколько раз в сутки, чтобы не допустить обнаружения и попадания под ответный огонь ВСУ.

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