Они проявили мужество и отвагу

Защищая мирное население Донбасса российские военные продолжают проявлять мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах рассказали в нашем Минобороны.

Группа морских пехотинцев под командованием гвардии майора Виталия Картина в ходе боя с националистами, уничтожила до 30 радикалов, часть боевиков бежала, бросив оружие, некоторые сдались в плен. Также были захвачены два танка и БМП противника. Уже через несколько дней после этого Виталий обнаружил группу радикалов, которые готовили нападение на колонну российской техники. Он вызвал огонь на себя, уничтожил часть националистов, и не допустил потерь среди наших военных.

Рядовой Иван Агафонов также предотвратил нападение диверсантов на российских военных. Он вступил в бой с националистами, точным огнём уничтожил троих радикалов, а остальных обратил в бегство. Действия Ивана позволили нашей колонне гаубичного артиллерийского дивизиона своевременно и без потерь прибыть в заданный район, развернуться на позициях и обеспечить поддержку наступления российских войск.

Попав под массированный вражеский обстрел ефрейтор Иван Ломоткин сумел починить повреждённую радиостанцию и восстановить связь с командованием. Это позволило нашим подразделениям оперативно корректировать огонь артиллерии и продолжить успешное наступление на позиции украинских неонацистов.

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