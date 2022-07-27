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"Невероятная наглость": Зеленского обвинили в экспорте цензуры в США

07:43
  • среда
  • 27 июля 2022

На это указывает создание на Украине черного списка "российских пропагандистов"

Владимир Зеленский, заткнув в своей стране рты всем несогласным, теперь пытается проделать то же самое и в Соединённых Штатах Америки.

Киевский режим опубликовал "чёрный список" американцев, которых обвинил в пророссийских взглядах. В число так называемых "агентов Кремля" внесли не только политиков, в нем, например, оказался и независимый журналист Гленн Гринвальд. Своё мнение об этом он высказал в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. 

Карслон: "Украина - не демократия. В ней невозможно распознать демократию. Украинские власти запретили СМИ, которые к ним враждебны. Закрыли оппозиционные партии. И арестовали главного лидера оппозиции. И это демократия? Ведь мы это позволяли и делалось это на деньги американских налогоплательщиков. А теперь власти Киева решили ввести цензуру в нашей стране. Они опубликовали черный список так называемых российских пропагандистов - американцев".
  
Гринвальд: "Зеленский, по сути, пытается перенести притеснения, которые он организовал в своей стране, к нам, в США. При этом он пресекает любые дискуссии и обвиняет тех из нас, кто задает неудобные вопросы, в том, что - мы агенты Кремля или российские пропагандисты. Какая же невероятная наглость! Ведь в то же время он требует передать все наши деньги и оружие".

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