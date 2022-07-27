ВСУ вновь обстреляли мост через Днепр в Херсоне

Мост уцелел

Украина предприняла попытку очередного обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне. Об этом в среду, 27 июля, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Вечером 26 июля в Херсоне прогремела серия взрывов. Для перехвата выпущенных ВСУ по городу снарядов сработала российская ПВО. По данным ВГА, Антоновский мост не получил повреждений.

Чиновник опроверг появившиеся со стороны Украины заявления о том, что мост якобы разрушен. Он "действительно был обстрелян, это не говорит о том, что мы должны испугаться кого-то", заявил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Однако попадания по мосту были, потребуется ремонт. В связи с этим движение по Антоновскому мосту перекрыто, уточнил Стремоусов в интервью РИА Новости.

26 июля Кирилл Стремоусов рассказал, что ранее попавшие под обстрелы украинских войск Антоновский и Дарьевский мосты восстанавливают. Ведутся инженерные работы.

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