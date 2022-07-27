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СМИ: Россия применила на Украине новый авиационный разведкомплекс на базе Су-34

08:37
  • среда
  • 27 июля 2022

Он с высокой точностью определяет параметры целей противника

В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом в среду, 27 июля, рассказал информированный источник.
Россия уничтожила более 4 тысяч украинских танков с начала спецоперации

Новые комплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций систем противовоздушной обороны и радиолокационных систем.

На бомбардировщиках Су-34 используются новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки трех типов: оптикоэлектронный, радиолокационный и радиотехнический.

Комплексы передают наземным силам и огневым средствам информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному, сообщает РИА Новости.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине используют не только оружие, уже подтвердившее свою эффективность, но и новые разработки. В частности, впервые были применены российские электромагнитные комплексы "Ступор" против украинских дронов. "Ступор" глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.

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