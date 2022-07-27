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В Крыму предложили расширить географию спецоперации до Одессы

08:59
  • среда
  • 27 июля 2022

Это позволит обеспечить безопасность границ и нарушит планы НАТО

География специальной военной операции России по защите республик Донбасса должна быть расширена в южном направлении на Николаев и Одессу. Такое мнение в среду, 27 июля, высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.
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Политик подчеркнул, что "освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков". По словам Константинова, "это русские города, и им не место в нацистской Украине".

Освобождение этих территорий позволит обеспечить безопасность российских границ, а также положить конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе, цитирует главу парламента Крыма РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель — демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда будут достигнуты все ее цели. При этом четких временных рамок для спецоперации нет, главное — эффективность выполнения поставленных задач.

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