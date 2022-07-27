В США призвали ввести санкции за продажу российской нефти Китаю

Китай поддерживает действия России на Украине, считают американские сенаторы

Соединенные Штаты должны ввести санкции против закупок Китаем нефти и других энергоносителей из России. С такой инициативой во вторник, 26 июля, выступили сенаторы от Республиканской партии Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер.

Разработанный сенаторами законопроект предусматривает штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ в Китай из России.

По мнению авторов законодательной инициативы, покупая российские энергоносители, Китай поддерживает действия России на Украине. Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями, утверждают сенаторы.

Как сообщает агентство Bloomberg, в случае проблем с поставками нефти из России Китаю придется конкурировать за этот энергоноситель с другими крупными покупателями. В перспективе это может привести к ощутимому подорожанию нефти.

В Госдепартаменте ранее заявляли, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину. В американском внешнеполитическом ведомстве признали, что не видят, чтобы Китай был вовлечен в какой-либо систематический обход санкций против России или в предоставление Москве продукции военного назначения, однако "мы будем очень внимательно следить".

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