ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Газпром" снизил поставки газа по "Северному потоку" до 20% от максимума

08:20
  • среда
  • 27 июля 2022

Остановлена еще одна турбина

"Северный поток" прокачивает в Европу всего 20% от максимальной мощности газопровода. Поставки снова снижены с 7:00 по московскому времени 27 июля, так как концерн остановил еще одну турбину.

Цены на газ в Европе превысили 00 за тысячу кубов
Брюссель раскрыл изменения в плане сокращения потребления газа

В рабочем состоянии лишь один газотурбинный двигатель на компрессорной станции "Портовая". Сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированной турбины из Канады "Газпрому" до сих пор неясны. А остальные концерн вынужден остановить из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

С 27 июля прокачка газа по "Северному потоку" упадет до 33 миллионов кубометров в сутки с нынешних 67 миллионов кубометров. При этом власти ФРГ по-прежнему отказываются сообщать о местонахождении отремонтированной турбины – заявляя, что не видят связи между задержкой передачи агрегата "Газпрому" и снижением поставок по "Северному потоку", передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Северный поток-2
Северный поток-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.