"Газпром" снизил поставки газа по "Северному потоку" до 20% от максимума

Остановлена еще одна турбина

"Северный поток" прокачивает в Европу всего 20% от максимальной мощности газопровода. Поставки снова снижены с 7:00 по московскому времени 27 июля, так как концерн остановил еще одну турбину.

В рабочем состоянии лишь один газотурбинный двигатель на компрессорной станции "Портовая". Сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированной турбины из Канады "Газпрому" до сих пор неясны. А остальные концерн вынужден остановить из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

С 27 июля прокачка газа по "Северному потоку" упадет до 33 миллионов кубометров в сутки с нынешних 67 миллионов кубометров. При этом власти ФРГ по-прежнему отказываются сообщать о местонахождении отремонтированной турбины – заявляя, что не видят связи между задержкой передачи агрегата "Газпрому" и снижением поставок по "Северному потоку", передает ТАСС.

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