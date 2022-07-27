Ливень в Сочи подтопил дома и вызвал задержку поездов

На железную дорогу сошел сель

Селевые потоки обрушились из-за ливней на сочинский перегон Чемитоквадже - Якорная Щель. Не менее 13 пассажирских поездов и один товарный задержаны как минимум на 4 часа, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В 04.50... поступило сообщение о том, что на перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, в районе ж/д станции Лазурный Берег в результате переувлажнения почвы произошел сход грязекаменной массы, повреждено две металлические контактные опоры электросети", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, пострадавших нет. Восстановительные работы уже завершены, движение поездов восстановлено. В самом городе-курорте дожди, прошедшие минувшей ночью, вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, там сейчас откачивают воду, сообщают в городской администрации. На территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град, сход селя, передает РИА Новости.

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