Бутово - центр активно развивающейся территории Новой Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Северное и Южное Бутово. Новая запись появилась в блоге на персональном сайте мэра. Собянин напомнил, что эти районы начали активно застраиваться в конце 80-х годов. Сейчас в них проживают более 305 тысяч москвичей.

Собянин рассказал, что главной проблемой этих районов было "замкадное" положение, хотя метро в Бутово пришло еще в нулевые годы. Однако присоединение территорий Новой Москвы радикально изменило ситуацию. Теперь Бутово – это центр активно развивающейся территории.

"То, что раньше было недостатком, теперь является серьезным преимуществом этих районов. Теперь у местных жителей есть одна из лучших больниц России – клинический центр "Коммунарка". В ближайшие годы будет построен административно-деловой центр "Коммунарка" – де-факто СИТИ новых территорий, что в значительной степени позволит решить проблему дефицита качественных рабочих мест", - написал мэр.

Чтобы добираться до него было быстро и удобно, через полтора-два года откроется станция метро "Потапово". Кроме того, будут модернизированы существующие и построены новые транспортные артерии, соединяющие Бутово с другими районами.

"Полным ходом идет строительство новых дорог, которые должны покончить с главной проблемой местных автомобилистов – зависимостью от ситуации на МКАД. Несколько лет назад мы завершили реконструкцию Варшавского шоссе, начатую еще в середине нулевых годов. Эстакада на пересечении с улицей Маршала Савицкого значительно облегчила выезд из Новой Щербинки. В 2023 г. планируем завершить создание Московского скоростного диаметра (Юго-Восточной хорды), который станет альтернативным выездом из Бутова при поездках внутри МКАД. И, наконец, будущая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе оттянет на себя часть транспорта с МКАД и тем самым значительно разгрузит проблемную развязку МКАД и ул. Поляны", - рассказал Собянин.

Также в Северном и Южном Бутове были благоустроены общественные пространства: парки, спортивные и детские площадки. Строятся или реконструируются социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, библиотеки. Не обошла стороной районы и программа реновации. В новые квартиры должны переехать более 4 тысяч человек. Подобрано 8 стартовых площадок. Идет заселение 3 домов-новостроек.

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