Роспотребнадзор подготовил тесты на оспу обезьян для передачи странам-партнерам

Системы оперативно изготовил центр "Вектор"

Несколько африканских стран на днях получат тесты на оспу обезьян. Как сообщили в Роспотребнадзоре, их подготовил центр "Вектор".

"Роспотребнадзор продолжает оказывать поддержку странам-партнерам в противодействии распространению оспы обезьян. В конце июля тест-системы, произведенные ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, будут переданы Егпиту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что российские тест-системы для диагностики оспы обезьян уже переданы Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении. Для коллег из стран-партнеров организованы специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики заболевания, передает ТАСС.

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