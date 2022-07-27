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СМИ: Джонсон может побороться за пост генсека НАТО

09:39
  • среда
  • 27 июля 2022

Политик покидает пост премьер-министра Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2023 году может побороться за должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом рассказали источники в комитете по оборонным вопросам британского парламента.
Джонсон попрощался с парламентом фразой из "Терминатора"

Как пишет The Telegraph, представители Консервативной партии в парламенте Великобритании считают, что "любой выдающийся британец был бы отличным выбором" на пост генсека НАТО.

Джонсон как активный сторонник Украины в ее конфликте с Россией оказался в центре антироссийской политической и экономической кампании Запада, утверждают источники.

Кроме того, именно Джонсону приписывают особую роль в решении Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса.

Тем временем появились сообщения, что Борис Джонсон, уже подавший в отставку, намерен вернуться на пост главы британского правительства в будущем. Источники рассказали, что, по мнению политика, "приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой".

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