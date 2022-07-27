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Захарова отметила "рабскую зависимость" Украины от Запада

09:59
  • среда
  • 27 июля 2022

В МИД России ответили на обвинения Берлина в адрес Москвы

Политика западных государств поставила Украину в полную рабскую зависимость. Такое заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Чиновница прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что обещание ее российского коллеги Сергея Лаврова помочь народу Украины избавиться от антинародного и антиисторического киевского режима якобы говорит о намерении Москвы "полностью подчинить себе Украину".

Захарова в ответ заявила в эфире радио Sputnik, что именно действия Германии "вкупе с действиями стран ЕС и США как раз-таки поставили Украину и украинский народ в зависимость, в полную рабскую зависимость от стран Запада".

В Германии между тем уже прозвучали заявления о готовности прекратить поддержку Украины. Если Берлин столкнется с дефицитом газа из-за антироссийских санкций и сокращения поставок топлива из России, ФРГ может перестать оказывать военную и финансовую помощь Киеву.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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