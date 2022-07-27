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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 572,3 миллиона

09:34
  • среда
  • 27 июля 2022

В США инфицированы более 90 миллионов человек

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 572,3 миллиона. Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в мире публикует американский университет Джонса Хопкинса.

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По данным, полученным экспертами на утро 27 июля, в мире зарегистрировано 572 398 380 случаев заболевания коронавирусом. Скончались за время пандемии 6 388 967 пациентов с COVID-19.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты: там выявлено 90 733 888 случаев. На втором месте Индия, где за время пандемии зарегистрировали 43 938 764 заболевших коронавирусом. В Бразилии, по данным университета, выявлено 33 659 879 инфицированных.

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