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Москвичей ждет существенное ослабление жары

10:39
  • среда
  • 27 июля 2022

Температура окажется ниже средних многолетних значений

Жаркая погода, установившаяся в столичном регионе, сменится снижением температуры уже в четверг, 28 июля. Такой прогноз дала сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

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Синоптик пообещала, что в среду вечером к Москве подойдет грозовой фронт, поэтому уже на следующий день жара спадет.

В четверг в Москве средняя температура днем будет составлять 24 градуса, в последующие дни — около 22-23 градусов, рассказала Волосюк.

Метеорологи полагают, что температурный режим даже окажется немного ниже средних многолетних значений, сообщает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что похолодание до 21-23 градусов придет в Москву к субботе, 30 июля. При этом кратковременные дожди будут идти на протяжении всей последней рабочей недели июля.

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