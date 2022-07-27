Путин поздравил президента Вьетнама с юбилеем партнерства

Стороны существенно расширили сотрудничество

Российский лидер Владимир Путин направил вьетнамскому коллеге Нгуен Суан Фуку телеграмму по случаю десятилетия установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом государствами.

В телеграмме Путина отмечается, что за минувшие десять лет был значительно расширен политический диалог, реализованы крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах.

Президент России выразил уверенность в том, что совместно с Вьетнамом удастся обеспечить дальнейшее развитие отношений между Москвой и Ханоем, координации усилий в решении актуальных вопросов международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ценит объективную позицию Вьетнама по ситуации вокруг Украины и нежелание присоединяться к антироссийским санкциям. Глава российского МИД отметил стремление обеих стран укреплять сотрудничество, в том числе для общего ответа на вызовы, которые создают в мировой экономике Соединенные Штаты и их союзники.

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